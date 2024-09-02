moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>中銀國際

朱紅：阿里完成三年整改，留意購24960/購25157

標籤：中銀國際

《財新網》表示， 8月財新中國製造業採購經理指數PMI)錄得50.4，比市場預期為50為高，較7月回升0.6個百分點，重回榮枯線以上。美國核心PCE價格在7月上漲0.2%符預期，道指上周五高收228點報41,563點，再創收市新高。

恒指開市低開126點，如看好恒指，可留意恒指牛證68215)，收回價17400點，26年9月到期，實際槓桿47倍。或可留意恒指牛證67780)，收回價17200點，25年3月到期，實際槓桿30倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64207)，收回價18400點，24年12月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿17倍。

國家市場監督管理總局上週五（30日）宣布，阿里巴巴09988)完成三年整改，取得良好成效。阿里股價持續在80元附近整固，如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿4.7倍。或可留意另一阿里認購證25157)，行使價99.88元，25年12月到期，實際槓桿4倍。

建行00939)公布的中期純利1643.26億元人民幣，按年跌1.8%；每股基本盈利0.66元，派發中期息0.197元。上半年，集團減值損失876.37人幣，較上年同期減少77.31億人民幣，降幅8.11%，主要是發放貸款和墊款減值損失較上年同期減少55.56億人民幣。建行股價連跌3日，並失守50天線5.5元，如看好建行，可留意建行認購證（25158），行使價6.8元，25年6月到期，實際槓桿10倍。

工行（01398）公布的中期純利1704.67億人民幣，按年跌1.9%；每股基本盈利47分人民幣；銀行首次宣布中期現金分紅511.09億人民幣，分紅比例30%；非利息收入880.49億人民幣，下降4.2%。工行股價連跌4日，股價暫時在4.2-4.4元中間。如看好工行，可留意工行認購證（25848），行使價5.5元，25年12月到期，實際槓桿8倍。

據《彭博》指內地正考慮進一步下調存量房貸利率，如果最新方案獲得批准，房貸負擔的減輕速度可能會超過預期，消息利好內房股，包括涉及大量房地產投資的平安保險（02318）。平安股價在近月高位38元附近整固，如看好平保，可留意槓桿稍高的平保認購證（24851），行使價48元，25年2月到期，實際槓桿8倍。同時也可留意平保認購證26678)，行使價40元，25年2月到期，實際槓桿7倍。

中芯（00981）的中期純利2.36億美元，按年跌62.7%，不派中期息。期內收入36.51億美元，升20.8%；毛利5.05億美元，跌18.7%。毛利率減少6.8個百分點至13.8%。如看好中芯，可留意中芯認購證（25898），行使價30元，25年9月到期，實際槓桿4倍。