朱紅：阿里完成三年整改，留意購24960/購25157

恒指開市低開126點，如看好恒指，可留意恒指牛證68215)，收回價17400點，26年9月到期，實際槓桿47倍。或可留意恒指牛證67780)，收回價17200點，25年3月到期，實際槓桿30倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64207)，收回價18400點，24年12月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿17倍。

國家市場監督管理總局上週五（30日）宣布，阿里巴巴09988)完成三年整改，取得良好成效。阿里股價持續在80元附近整固，如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿4.7倍。或可留意另一阿里認購證25157)，行使價99.88元，25年12月到期，實際槓桿4倍。

建行00939)公布的中期純利1643.26億元人民幣，按年跌1.8%；每股基本盈利0.66元，派發中期息0.197元。上半年，集團減值損失876.37人幣，較上年同期減少77.31億人民幣，降幅8.11%，主要是發放貸款和墊款減值損失較上年同期減少55.56億人民幣。建行股價連跌3日，並失守50天線5.5元，如看好建行，可留意建行認購證（25158），行使價6.8元，25年6月到期，實際槓桿10倍。

工行（01398）公布的中期純利1704.67億人民幣，按年跌1.9%；每股基本盈利47分人民幣；銀行首次宣布中期現金分紅511.09億人民幣，分紅比例30%；非利息收入880.49億人民幣，下降4.2%。工行股價連跌4日，股價暫時在4.2-4.4元中間。如看好工行，可留意工行認購證（25848），行使價5.5元，25年12月到期，實際槓桿8倍。

據《彭博》指內地正考慮進一步下調存量房貸利率，如果最新方案獲得批准，房貸負擔的減輕速度可能會超過預期，消息利好內房股，包括涉及大量房地產投資的平安保險（02318）。平安股價在近月高位38元附近整固，如看好平保，可留意槓桿稍高的平保認購證（24851），行使價48元，25年2月到期，實際槓桿8倍。同時也可留意平保認購證26678)，行使價40元，25年2月到期，實際槓桿7倍。

中芯（00981）的中期純利2.36億美元，按年跌62.7%，不派中期息。期內收入36.51億美元，升20.8%；毛利5.05億美元，跌18.7%。毛利率減少6.8個百分點至13.8%。如看好中芯，可留意中芯認購證（25898），行使價30元，25年9月到期，實際槓桿4倍。