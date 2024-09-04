朱紅：資金流入阿里好倉，留意購24960/購25157

如看好恒指，可留意恒指牛證68215)，收回價17400點，26年9月到期，實際槓桿55倍。或可留意恒指牛證67780)，收回價17200點，25年3月到期，實際槓桿30倍。如看淡恒指，可留意新上市的恒指熊證68776)，收回價18120點，25年3月到期。或可留意恒指熊證68777)，收回價18300點，25年3月到期。

近日阿里巴巴09988)完成三年整改，取得良好成效，同時在上月底阿里又完成了雙重主要上市，有研究部預計公司最快本周五6日)公布獲納入港股通，並於下周一9日)生效，或可吸引逾千億元北水掃貨。過去5個交易日有約7000萬元流入阿里的認購證及牛證。

阿里股價持續在80元附近整固，如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿4.7倍。或可留意另一阿里認購證25157)，行使價99.88元，25年12月到期，實際槓桿4倍。

美團03690)第二季度業績勝於預期，加上管理層對前景有信心，並公布10億美元的新回購計劃，美團股價在120元的近月高位整固，如看好美團，可留意美團認購證26680)，行使價143.3元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿7倍。

有外電報道指荷蘭政府將加大對光刻機巨頭艾司摩爾ASML)在中國營運的限制，ASML在中國的某些服務許可到今年底到期時，荷蘭政府可能不會續發許可，這意味著中國部分半導體設備可能最快明年就無法使用。中芯（00981）股價在10天線16.5元橫行整固，如看好中芯，可留意中芯認購證（25898），行使價30元，25年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證（22831），行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

評級機構標普發表報告指，由於小米01810)的智慧手機銷售及互聯網服務利潤增長，且電動汽車業務開局良好，於是將小米的評級展望自「穩定」調整至「正面」。小米股價沿著10天線18.8元向上， 如看好小米，可留意小米認購證（26429），行使價20.98元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

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