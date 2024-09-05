朱紅：阿里20天線靠穩，留意購25522/沽27173

如看好恒指，可留意恒指牛證67782)，收回價17000點，26年9月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指牛證66819)，收回價16800點，26年9月到期，實際槓桿25倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68776)，收回價18120點，25年3月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指熊證68777)，收回價18300點，25年3月到期，實際槓桿18倍。

阿里巴巴09988)完成轉換主要上市，大行分析指阿里完成香港上市後有望於9月9日被納入港股通，可望會帶來逾千億港元的的潛在資金淨流入。阿里股價逆市靠穩，續沿20天線約80元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證25522)，行使價89.04元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證27173)，行使價63.75元，25年2月到期，實際槓桿7倍。

全球晶片產業協會SEMI數據顯示，中國上半年在晶片製造設備上的開支達到創紀錄的250億美元，超過南韓、台灣及美國的總和，並預計中國將成為建造新晶片工廠的最大投資者，全年總開支預計將達到500億美元。芯片股份個別發展，中芯國際00981)連跌多日，曾低見15.88元。如看好中芯，可留意中芯認購證26855)，行使價17.5元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

美國經濟數據遜預期，加上利比亞石油出口受阻情況有望結束，國際油價周二曾挫近半成並創下近9個月新低，石油股普遍下挫。中海油00883)股價挫逾6%，跌左20元附近徘徊。如看好海油，可留意海油認購證24293)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿5倍。

中汽協整理海關總署數據顯示，7月份汽車整車進口7萬輛，按月增長14.8%，按年增長6.3%；進口金額43.4億美元，按月增長22.8%，按年增長17.4%。汽車股個別發展，比亞迪01211)股價靠穩，續於約235元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證26793)，行使價259.8元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿6倍。

港交所00388)宣布已獲證監會批准推出每周股票期權系列，待市場準備就緒後將於11月4日推出供市場參與者交易，可讓投資者以相對較少的期權金因應短期事件進行風險對沖。港交所表現偏軟，回落至10天線約230元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證24487)，行使價238.8元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27061)，行使價206.4元，25年3月到期，實際槓桿7倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。