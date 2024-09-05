朱紅：騰訊50天線徘徊，留意購26792/沽25849

如看好恒指，可留意恒指牛證66819)，收回價16800點，26年9月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指牛證66348)，收回價16600點，24年12月到期，實際槓桿19倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68967)，收回價17800點，25年3月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指熊證68962)，收回價18000點，26年9月到期，實際槓桿22倍。

騰訊00700)高層在2024全球數字生態大會上表示，騰訊助力中國汽車品牌全球化發展，為國際品牌提供本土化服務，目前已與超過100家車企和出行科技公司合作，已有九成的車企選擇騰訊雲。騰訊表現靠穩，續沿50天線在約373.4元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26792)，行使價450.2元，25年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

乘聯會數據顯示，初步統計8月乘用車市場零售191.0萬輛，同比下降1%，環比增長11%，今年以來累計零售1347.7萬輛，同比增長2%。汽車股個別發展，比亞迪01211)逆市向好，升至237元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證26793)，行使價259.8元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿6倍。

據外媒報道，金融監管機構已提議在全國範圍內將存量房貸利率共計下調80個基點左右並分兩步進行，首次下調可能是未來幾周內，而第二次將於明年年初生效。內銀股普遍偏軟，工商銀行01398)股價連跌多日，失守100天線曾低見4.19元。如看好工行，可留意工行認購證25848)，行使價5.5元，25年12月到期，實際槓桿8倍。

市場憂慮原油需求疲弱，並關注OPEC+關於10月份開增產討論結果，國際油價持續偏軟。石油股普遍受壓，中海油00883)股價失守20元，跌至19.7元附近徘徊。如看好海油，可留意海油認購證24293)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿5倍。

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