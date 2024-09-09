朱紅：恒指連跌多日，留意牛66552/熊68963

如看好恒指，可留意恒指牛證66552)，收回價16770點，24年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指牛證66551)，收回價16500點，24年12月到期，實際槓桿21倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68963)，收回價17671點，26年9月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指熊證68967)，收回價17800點，25年3月到期，實際槓桿24倍。

阿里巴巴09988)旗下淘寶於周四12日)起逐步向所有淘寶天貓商戶開通微信支付功能，同時相應提升平台規則，統一支付服務商相關名稱等。阿里股價連日受制於10天線，跌至78.3元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證27173)，行使價63.75元，25年2月到期，實際槓桿7倍。

有券商發表研究報告指，下調港交所00388)未來3年盈利預測及日均成交額預測，維持其目標價但予「減持」評級。港交所股價偏軟，失守20天線跌至226元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證24487)，行使價238.8元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27061)，行使價206.4元，25年3月到期，實際槓桿7倍。

荷蘭政府宣布擴大對先進半導體製造設備的出口限制，光刻機設備商ASML將有更多設備受到管制，包括以往不在限制之列的較舊型號深紫外光DUV)微影系統。芯片股普遍偏軟，中芯國際00981)股價下跌，在約16元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證26855)，行使價17.5元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

據報道，比亞迪01211)上月在德國售出218輛汽車，較7月的240輛下滑，公司早前表示，將會收購當地經銷商以擴大其銷售網絡。比亞迪股價於10天線見支持，在約235元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證26793)，行使價259.8元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿6倍。

小米集團01810)董事長雷軍表示，小米已經在埃及、南非等16個非洲國家開展業務，下一步將加大在非洲大陸的投入，希望有機會能夠在包括新能源汽車在內的各個新興產業領域與非洲企業強化合作。小米逆市靠穩，升至約18.6元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證26429)，行使價20.98元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿5倍。

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