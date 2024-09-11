朱紅：阿里獲納入港股通，購24960/沽27173

如看好恒指，可留意恒指牛證66819)，收回價16800點，26年9月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指牛證66348)，收回價16600點，24年12月到期，實際槓桿21倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68963)，收回價17671點，26年9月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指熊證68967)，收回價17800點，25年3月到期，實際槓桿27倍。

上交所及深交所宣布滬港通及深港通下港股通名單調整，分別各有33隻港股納入及剔出港股通，當中阿里巴巴09988)獲納入港股通，並於周二10日)生效。阿里股價造好，升逾半成曾高見82.45元。如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證27173)，行使價63.75元，25年2月到期，實際槓桿7倍。

外媒報道，滙控00005)擬即對集團內部作調整，正考慮合併旗下工商金融及投資銀行，以削減開支，但集團尚未有最終決定。滙控股價於20天線見支持，升至67.5元附近整固。如看好滙豐，可留意滙豐認購證24849)，行使價78.125元，25年2月到期，實際槓桿15倍。

據報，美的首日公開招股錄得2.65億港元孖展認購，尚未足額，國際配售部分則已獲足額認購，據悉美的是次在港上市集資介乎255.84億至269.62億港元，是近年本港集資規模最大的新股。港交所00388)股價連日偏軟，跌至約223.4元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證24487)，行使價238.8元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27061)，行使價206.4元，25年3月到期，實際槓桿7倍。

中海油00883)宣布，於珠江口盆地荔灣4-1構造超深水海域鑽獲一口天然氣井，測試日產天然氣無阻流量43萬立方米。中海油股價止跌，升至19.2元附近整固。如看好海油，可留意海油認購證26857)，行使價22.83元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿5倍。

華為舉行新品發布會公布其三折疊屏手機Mate XT非凡大師，據悉目前預購人數已超360萬人，市場關注會否交由中芯國際00981)代工。中芯股價偏軟，曾跌至15.48元，創近月新低。如看好中芯，可留意中芯認購證26855)，行使價17.5元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

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