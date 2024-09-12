朱紅：比亞迪逆市造好，留意購26793/沽25727

如看好恒指，可留意恒指牛證66552)，收回價16770點，24年12月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指牛證66551)，收回價16500點，24年12月到期，實際槓桿23倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證69313)，收回價17400點，26年9月到期，實際槓桿39倍。或可留意恒指熊證68963)，收回價17671點，26年9月到期，實際槓桿23倍。

比亞迪01211)公告指，多名高級管理人員增持公司A股股份，涉資約1465萬元人民幣，另外其他33名核心人員亦增持公司A股涉資逾2079萬元，相關人員增持資金來源為自有資金或自籌資金。比亞迪股價逆市造好，升至240元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證26793)，行使價259.8元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿6倍。

阿里巴巴09988)周二獲納入港股通，首日錄得近85億港元資金淨買進，成交量高達約2.07億股，為上市以來最高單日成交量，共涉資逾168億元。阿里股價逆市靠穩，在約81.5元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證27173)，行使價63.75元，25年2月到期，實際槓桿7倍。

聯儲局官員透露，大型銀行資本監管要求重新提議，將普通股一級資本要求總額增加9%，較原先提議溫和。國際銀行股普遍受壓，滙豐00005)股價失守20天線，曾低見65.75元。如看好滙豐，可留意滙豐認購證24849)，行使價78.125元，25年2月到期，實際槓桿16倍。

石油輸出國家組織下調全球今年石油需求展望，為2個月內再度下調，國際油價受壓，跌至接近3年新低。中海油00883)股價下挫，曾低見18元，創近月新低。如看好海油，可留意海油認購證26857)，行使價22.83元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

據報荷蘭政府澄清指，鑑於出口管制新規例實施，光刻機生產商ASML必須取得荷蘭當局的許可證，才可以向擁有其所生產機器的中國客戶提供若干零件與軟件更新服務。芯片股個別發展，中芯國際00981)連日下跌，曾低見15.24元，再創近月新低。如看好中芯，可留意中芯認購證26855)，行使價17.5元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

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