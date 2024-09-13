朱紅：恒指萬七點見支持，留意牛66819/熊68963

如看好恒指，可留意恒指牛證66819)，收回價16800點，26年9月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指牛證66348)，收回價16600點，24年12月到期，實際槓桿20倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68963)，收回價17671點，26年9月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指熊證68967)，收回價17800點，25年3月到期，實際槓桿29倍。

外電報道，西班牙及德國方面均呼籲歐盟放棄對中國製造電動車加徵關稅，歐盟國家將於下月作最終決定，若有代表歐盟65%人口的15個成員國投反對票，歐盟委員會則需要放棄徵收額外關稅。電動車股走勢各異，比亞迪01211)股價續保持於10天線之上整固，在約240元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證26793)，行使價259.8元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿6倍。

據報近年港股集資額最大的內地家電巨頭美的集團招股已獲孖展足額認購，國際配售首日亦已足額，據悉公司擬以上限範圍定價。港交所00388)表現靠穩，在約221元附近低位徘徊。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿11倍。

評級機構惠譽將美團03690)評級提升至「BBB」級，維持正面展望，表示美團成功的策略執行和到店競爭緩和使公司的盈利能力顯著改善，並產生強勁的自由現金流。美團股價持續向好，曾高見124.9元，創近月新高。如看好美團，可留意美團認購證26680)，行使價143.3元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿8倍。

阿里巴巴09988)獲券商報告看好，指其獲納入港股通的資金流入強勁及內需電商業務改善，有助估值重估。阿里股價造好，升至接近月內位在83.9元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證27173)，行使價63.75元，25年2月到期，實際槓桿8倍。

據韓媒報道，美國正加緊向南韓施壓以收緊對晶片出口管制，希望其只向盟國提供高頻寬記憶體HBM)等先進晶片。芯片股普遍向好，中芯國際00981)低位反彈，升至15.5元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證26855)，行使價17.5元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

國務院日前印發關於加強監管防範風險推動保險業高質量發展的若干意見，提到2029年初步形成保險業高質量發展框架，到2035年基本形成保險業新格局。內險股個別發展，中國平安02318)於20天線見支持，升至35元附近整固。如看好平安，可留意平安認購證26678)，行使價40元，25年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證27058)，行使價27.45元，25年2月到期，實際槓桿8倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。