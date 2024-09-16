朱紅：平安連日反彈，留意購24851/沽27058

如看好恒指，可留意恒指牛證69555)，收回價16900點，26年9月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指牛證66552)，收回價16770點，24年12月到期，實際槓桿22倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68967)，收回價17800點，25年3月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指熊證68962)，收回價18000點，26年9月到期，實際槓桿22倍。

國務院日前印發關於加強監管防範風險推動保險業高質量發展的若干意見，提到2029年初步形成保險業高質量發展框架，到2035年基本形成保險業新格局。內險股走勢各異，中國平安02318)股價續反彈，重越10天及100天線升至約35.4元附近整固。如看好平安，可留意平安認購證24851)，行使價48元，25年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證27058)，行使價27.45元，25年2月到期，實際槓桿8倍。

繼內地家電企業美的集團在香港招股後，物流巨頭順豐控股亦據報已通過聯交所上市聆訊，最快10月進行首次公開發售IPO)，預計將籌集10億至20億美元，或成為年內第二大規模新股。港交所00388)表現向好，升至約224元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿12倍。

內媒報道，美團03690)向火鍋、自助餐、地方菜、輕快餐四種品類開啟國慶活動招商，符合條件的商家可獲千萬級補貼，亦為優質活動商品作多項便利，以帶動整體增長。美團股價續向好，曾高見126元，再創近月新高。如看好美團，可留意美團認購證26680)，行使價143.3元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿9倍。

美國墨西哥灣石油產出受颶風吹襲的影響，國際油價回升，石油股普遍向好。中海油00883)連日反彈，升至18.5元附近整固。如看好海油，可留意海油認購證26857)，行使價22.83元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)高層表示，員工總數突破90萬，是5,300多家A股上市公司中員工人數最多，當中技術研發人員近11萬，是全球研發人員最多的車企。比亞迪股價靠穩，續於約240元附近窄幅整固。如看好比迪，可留意比迪認購證26793)，行使價259.8元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿3倍。

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