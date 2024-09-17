朱紅：港交所月內新低，留意購24487/沽24846

如看好恒指，可留意恒指牛證69555)，收回價16900點，26年9月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指牛證66552)，收回價16770點，24年12月到期，實際槓桿21倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68967)，收回價17800點，25年3月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指熊證68962)，收回價18000點，26年9月到期，實際槓桿23倍。

據報美的集團計劃以上限定價，其國際配售錄得數倍超額認購，並將行使超額配股權，集資額將增至逾310.14億元，成為本港近年最大型新股，將於周二掛牌上市。港交所00388)股價反覆偏軟，曾低見218.4元，創超過一個月低位。如看好港交，可留意港交認購證24487)，行使價238.8元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿11倍。

據報道，中國可能已研發出國產深紫外光DUV)光刻機，料可生產8納米及以下芯片。芯片股個別發展，中芯國際00981)股價變動不大，在約15.6元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證26855)，行使價17.5元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

中國平安02318)公布，首8個月保費收入約6207億元人民幣，比去年同期升7.64%，期內人壽、財產及健康保險均錄得上升，養老保險則有所下跌。平安表現靠穩，續於35元附近整固。如看好平安，可留意平安認購證24851)，行使價48元，25年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證27058)，行使價27.45元，25年2月到期，實際槓桿8倍。

美團03690)獲標準普爾上調評級至「BBB+」，並表示美團核心本地商務業務強勁勢頭料可持續，交易量仍以健康的速度增長。美團股價連升多日，曾高見127元，再創近月新高。如看好美團，可留意美團認購證26680)，行使價143.3元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿9倍。

友邦保險01299)續進行回購，上周五購回112.5萬股，涉資逾6,223萬元，自購回授權的決議案通過至今，公司累計購回約2.95億股，佔已發行股本2.6279%。友邦表現靠穩，續於約54.7元附近窄幅徘徊。如看好友邦，可留意友邦認購證24673)，行使價65元，24年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證25729)，行使價48.88元，25年3月到期，實際槓桿7倍。

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