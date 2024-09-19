朱紅：港交所反彈至10天線，留意購24487/沽24846

本港近年最大型IPO美的集團正式上市，港交所00388)行政總裁陳翊庭表示大型新股將「接踵而來」，目前正處理約100宗上市申請，希望外圍環境許可，以盡快在年底內完成所有上市工作。港交所股價反彈，升至10天線約225元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證24487)，行使價238.8元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿13倍。

美團03690)續進行回購，周一在聯交所購回335.21萬股，涉資約4.2億元，自購回授權決議案通過以來共計購回1.48億股，佔股本2.3848%。美團股價連升多日，曾高見128.9元，再創近月新高。如看好美團，可留意美團認購證26680)，行使價143.3元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿9倍。

據報道，比亞迪01211)認購奔馳所持深圳騰勢新能源汽車公司10%餘下股權，正式全資控股騰勢汽車。比亞迪表現造好，曾升至244.4元，創近月新高。如看好比迪，可留意比迪認購證26793)，行使價259.8元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿3倍。

中海油00883)宣布，得益於公司長期以來對安全環保的高度重視以及成熟的防颱預案，實現颱風期間少停產甚至不停產，公司海上設施總體經受住了超強台風的考驗，未發生人員傷亡或較大財產損失。海油股價跟隨油價造好，升至10天線在約18.8元水平整固。如看好海油，可留意海油認購證26857)，行使價22.83元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿5倍。

美聯儲一連兩日舉行議息會議，此前利率期貨顯示減息半厘機會上升，市場憧憬本港拆息將會回落，本地地產股普遍造好。領展00823)股價連升多日，曾高見39.15元，創多月新高。如看好領展，可留意領展認購證25836)，行使價38.85元，25年4月到期，實際槓桿7倍。

友邦保險01299)續進行回購，周一於聯交所回購112.萬股，涉資約6,134萬元，自普通決議案通過以來，公司累計購回2.96億股，佔股本2.6379%。公司股價靠穩，續沿100天線約55元附近整固。如看好友邦，可留意友邦認購證24673)，行使價65元，24年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證25729)，行使價48.88元，25年3月到期，實際槓桿7倍。

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