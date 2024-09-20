朱紅：恒指升至萬八點，留意牛69931/熊60822

如看好恒指，可留意恒指牛證69931)，收回價17150點，26年9月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指牛證69929)，收回價17000點，26年9月到期，實際槓桿17倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿21倍。

國務院總理李強主持召開國務院常務會議，研究促進創業投資發展的有關舉措，支持符合條件科企境內外上市。加上美聯儲時隔4年再度啟動減息，刺激股市交投上升，港交所00388)顯著上升，升逾半成在約238元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27061)，行使價206.4元，25年3月到期，實際槓桿8倍。

美團03690)董事長王興表示，為響應内地低空經濟部署，自主研發的無人機已在深圳、上海等城市落地了31條航線，累計完成超30萬個訂單。美團股價連升多日，曾高見134.7元，創年多新高。如看好美團，可留意美團認購證26680)，行使價143.3元，25年7月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)高層表示，旗下通義千問API過去一年價格下降97%，百萬tokens調用花費最低已降至5毫人民幣，阿里雲會努力把成本繼續降下去。阿里股價造好，升至1年新高在約86.5元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證27173)，行使價63.75元，25年2月到期，實際槓桿8倍。

比亞迪01211)與國際物流公司CEVA Logistics在德國國際交通運輸博覽會上宣布合作，推進歐洲物流綠色轉型。比亞迪股價持續向好，曾高見246元，再創近月新高。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿3倍。

外媒報道，美國與日本即將達成協議，限制對晶片產業的技術出口，據指白宮希望在11月總統大選前公布新的出口管制措施。芯片股個別發展，中芯國際00981)升至20天線後遇阻力，在約16.1元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證26855)，行使價17.5元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿5倍。

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