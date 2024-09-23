朱紅：阿里升至一年新高，留意購24960/沽27173

如看好恒指，可留意新上市的恒指牛證50116)，收回價17550點，26年9月到期。或可留意另外一個新上市的恒指牛證50115)，收回價17400點，26年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿38倍。或可留意恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿28倍。

2024雲棲大會昨日起一連三日在杭州雲棲小鎮國際會展中心舉行，阿里巴巴（09988）雲宣布，阿里雲百煉平台上的三款通義千問主力模型再次降價，Qwen-Turbo價格直降85%，低至百萬tokens 0.3元人民幣，Qwen-Plus和Qwen-Max分別再降價80%和50%。阿里股價連升三日，升至一年新高接近90元附近水平。

如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證27173)，行使價63.75元，25年2月到期，實際槓桿8倍。

美團03690)繼續每日以2-4億元回購公司股票，支持股價繼續向上，升至一年多新高138.1元。過去5個交易日有約2000萬流入美團的認沽證和熊證中，成為做多資金流入的個股產品。如看好美團，可留意美團認購證26680)，行使價143.3元，25年7月到期，實際槓桿4倍。

據《環球時報》報道，在中國商務部長王文濤訪歐之際，歐盟據報將推遲對中國進口電動車加徵關稅的投票。比亞迪（01211）的股價由8月頭的202元附近，升至246元，升幅逾20%。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿3倍。

友邦（01299）香港宣布與Coldplay合作，成為其2025年4月初在啟德體育園Music Of The Spheres World Tour獨家保險合作夥伴。友邦股價升至今年6月以來的高位58.45，如看好友邦，可留意友邦認購證24673)，行使價65元，24年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證25729)，行使價48.88元，25年3月到期，實際槓桿8倍。

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