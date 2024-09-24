朱紅：小米近年新高，留意購25202/沽25042

如看好恒指，可留意新上市的恒指牛證50289)，收回價17978點，26年9月到期。或可留意新上市的恒指牛證50290)，收回價17900點，26年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿43倍。或可留意恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿30倍。

據報8月份小米01810)手機全球銷量趕超蘋果，排名第二，主要由於其低價手機產品在印度、南美、東南亞等新興市場表現優異。另外公司將於周四晚發布Note 14系列產品，刺激股價連升多日，曾高見20.8元，創近年新高。如看好小米，可留意小米認購證25202)，行使價29.48元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)周一起實施「打風不停市」安排，集團表示措施可避免停市為投資者帶來不便及額外風險，並有信心運作暢順。港交所升至100天線後遇沽壓，回落至241元附近好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證26137)，行使價311元，25年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27061)，行使價206.4元，25年3月到期，實際槓桿8倍。

阿里巴巴09988)有份持股的七牛智能科技在港交所提交上市文件，計劃在香港主板上市，七牛智能為中國第三大音視頻PaaS服務商，市場份額約為5.8%。阿里表現靠穩，在約86.7元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證25157)，行使價99.88元，25年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證27173)，行使價63.75元，25年2月到期，實際槓桿8倍。

美團03690)宣布建議發行美元優先票據，擬將建議票據發行所得款項淨額主要用於現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途。美團走勢反覆，創年多新高後倒跌，在約133元附近好淡爭持。如看好美團，可留意美團認購證26680)，行使價143.3元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證27454)，行使價109.9元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

中國乘用車市場信息聯席會初步推算，9月新能源車零售預計110萬輛左右，按年增長47.3%，按月增長7.3%，滲透率約52.4%。電動車股個別發展，比亞迪01211)股價高位回落，在10天線約240元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

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