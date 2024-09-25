朱紅：恒指升至萬九點，留意牛50429/熊59159

如看好恒指，可留意新上市的恒指牛證50429)，收回價18275點，26年9月到期。或可留意新上市的恒指牛證50430)，收回價18100點，26年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證59159)，收回價19400點，24年12月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指熊證58417)，收回價19700點，24年12月到期，實際槓桿26倍。

中港股市造好，恒指兩周內升約兩千點，周二大市成交總額逾兩千億元，創近來新高。港交所00388)股價持續向好，曾高見258.8元，創超過3個月新高。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27061)，行使價206.4元，25年3月到期，實際槓桿10倍。

國家金融監管總局擴大保險資金長期投資改革試點，支持符合條件保險機構，設立私募證券投資基金。內險股升幅顯著，中國平安02318)曾升逾8%高見40.75元，創4個月新高。如看好平安，可留意平安認購證23701)，行使價55元，25年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證27058)，行使價27.45元，25年2月到期，實際槓桿9倍。

外媒報道，美團03690)計劃發行3.5年期和5年期美元債券，共籌資20億美元約156億港元)，據悉所得款項淨額主要用於現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途。美團表現造好，升約5%在約140元附近整固。如看好美團，可留意美團認購證26680)，行使價143.3元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證27454)，行使價109.9元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

人行宣布引導商業銀行將存量房貸利率降至新發放房貸利率附近，並統一首套房及二套房的房貸最低首付比例，內房股顯著造好。中國海外發展00688)股價連升多日，重越50天線升至約12.4元附近整固。如看好中海外，可留意新上市中海認購證27505)，行使價14.9元，25年4月到期，實際槓桿5倍。

中國移動00941)早前公布移動業務於8月淨增客戶73萬戶，今年首八個月累計淨增客戶1054.5萬戶，客戶總數約10億戶，按年升1.53%。公司股價於20天線見支持，升至73.5元附近整固。如看好中移，可留意中移認購證27485)，行使價80.85元，25年3月到期，實際槓桿13倍。或可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿11倍。

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