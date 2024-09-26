朱紅：港交所近月新高，留意購24210/沽27061

如看好恒指，可留意新上市恒指牛證50673)，收回價18359點，27年9月到期。或可留意另一新上市恒指牛證50672)，收回價18300點，27年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證58417)，收回價19700點，24年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指熊證58106)，收回價19800點，24年12月到期，實際槓桿26倍。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，市場對內地組合拳經濟措施反應十分正面，港府將繼續努力推動更多企業來港上市，並歡迎能夠滿足要求的高質企業來港上巿。港交所00388)連日上升，曾高見270元，創3個多月新高。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27061)，行使價206.4元，25年3月到期，實際槓桿9倍。

科技股普遍上升，騰訊Robotics X實驗室宣布推出其第五代機器人「小五」，在實驗場景中能成功執行為老人取快遞及抱老人起床等任務，標誌著機器人技術在人機交互和自主執行任務方面取得新進展。騰訊00700)股價續向好，曾高見418元創近年新高。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25156)，行使價510.5元，25年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿7倍。

美團03690)發行優先票據，扣除佣金及發售開支前所得款項總額將約為24.88億美元，擬主要用於現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途。美團表現造好，曾高見148元再創近來新高。如看好美團，可留意美團認購證26680)，行使價143.3元，25年7月到期，實際槓桿3倍。如看淡美團，可留意美團認沽證27454)，行使價109.9元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

人行推出多項舉措，包括下調存量房貸利率及第二套房最低首付比例，加上降準及下調短期政策利率，內房股連日向好。中國海外發展00688)持續上升，一度重越100天線高見13.12元，創兩個月新高。如看好中海外，可留意新上市中海認購證27505)，行使價14.9元，25年4月到期，實際槓桿5倍。

市場預料美國將採取進一步寬鬆貨幣政策，加上地緣政局緊張刺激黃金需求，國際金價連續3日創歷史新高。SPDR金ETF02840)連日造好，升至1913元附近整固。如看好S金，可留意周三新上市S金認購證27501)，行使價2000.49元，25年3月到期，實際槓桿8倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。