朱紅：恒指今年新高，留意牛50822/熊57838

如看好恒指，可留意新上市恒指牛證50882)，收回價18845點，27年9月到期。或可留意另一新上市恒指牛證50872)，收回價18700點，27年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證57098)，收回價20000點，24年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指熊證57838)，收回價20200點，24年12月到期，實際槓桿40倍。

美團03690)連日進行回購，周三在聯交所購回291.9萬股，涉資約4.1億元，自購回授權決議案通過，共計購回1.54億股，佔股本2.4812%。美團股價造好，升越150元並創超過一年新高。如看好美團，可留意美團認購證27534)，行使價180.1元，25年5月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證27454)，行使價109.9元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

外媒引述投行報告顯示，中國股市周二錄得近年來最大單日淨買入，亦為過去十年內的第二高水平，買盤幾乎完全是由增加好倉的投資者所主導，當中以A股為主，H股為次。港交所00388)股價連日造好，升至278元附近高位整固。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

中國信通院數據顯示，8月內地市場手機出貨量2,404.7萬部，按年升26.7%。其中5G手機佔1,975.4萬部，按年升26.3%，佔同期手機出貨量的82.1%。小米01810)表現造好，升至21.5元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證25202)，行使價29.48元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證27538)，行使價18.1元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

《財富》雜誌公布年度「改變世界Change the World)」排行榜，阿里巴巴09988)入選第八名，為唯一入選前十的中國公司，指阿里發揮AI技術領先優勢，聯合全球十多家醫療機構，推出人工智能模型，普惠高效進行大規模的早期胰腺癌篩查。阿里顯著造好，升至100元關口前整固，創超過一年新高。如看好阿里，可留意新上市阿里認購證27580)，行使價112.5元，25年12月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證27173)，行使價63.75元，25年2月到期，實際槓桿10倍。

上月澳門旅客創單月新高逾365萬人次，當局預料若天氣配合，十一國慶黃金周日均訪澳旅客可多於之前預測的10萬人次。澳門相關股份普遍造好，銀河娛樂00027)股價連升多日，升越100天線至約34.7元附近整固。如看好銀河，可留意銀河認購證27504)，行使價40.05元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

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