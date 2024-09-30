朱紅：恒指重上兩萬點，留意牛51179/熊58969

如看好恒指，可留意新上市恒指牛證51179)，收回價19382點，27年9月到期。或可留意另一新上市恒指牛證51180)，收回價19200點，27年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證58969)，收回價21000點，24年12月到期，實際槓桿50倍。

中央金融辦及中證監聯合印發關於推動中長期資金入市指導意見，主要目標是推動中長期資金投資規模和比例明顯提升，資本市場投資者結構更加合理，投資行為長期性和市場內在穩定性全面強化，投資者回報穩步提升。內險股普遍造好，中國平安02318)連升多日，曾高見49元，創超過一年新高。如看好平安，可留意平安認購證25154)，行使價69.99元，25年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡平安，可留意平安認沽證27058)，行使價27.45元，25年2月到期，實際槓桿8倍。

恒指連日向好，兩周以來升逾3000點，帶動大市氣氛，周五全日成交總額逾4450億元，創歷來新高。港交所00388)股價連日造好，高見308.6元，創年多以來新高。如看好港交，可留意港交認購證22533)，行使價349.8元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿7倍。

內媒報道，淘寶天貓和京東電商平台將互相開放，在物流和支付合作達成共識，淘寶天貓即將正式接入京東物流，京東亦引入阿里旗下菜鳥速遞和菜鳥驛站作自提點，預計於下月中上線。阿里巴巴09988)升幅顯著，重越一百元關口，在約103元附近整固。如看好阿里，可留意新上市阿里認購證27580)，行使價112.5元，25年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證27173)，行使價63.75元，25年2月到期，實際槓桿8倍。

外媒報道，沙特阿拉伯將放棄每桶100美元的原油價格目標，並準備在12月和OPEC+一起提高產量。國際油價顯著受壓，中海油00883)表現反覆，一度跌至17.54元。如看好海油，可留意海油認購證26857)，行使價22.83元，25年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿5倍。

中央政治局會議提及要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設嚴控增量、優化存量及提高質量，並加大白名單項目貸款投放力度。內房股連日造好，中國海外發展00688)再創近月新高，在約15.4元附近整固。如看好中海外，可留意新上市中海認購證27665)，行使價16.88元，25年12月到期，實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。