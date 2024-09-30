朱紅：恒指持續向好，留意牛51490/熊51489

科技股普遍上升，國家新聞出版署公布國產網絡遊戲審批信息，9月共109款國產網絡遊戲獲批，包括騰訊00700)旗下「狩」，以及百度旗下的「桌球派對」等。騰訊表現反覆，在約444元附近高位徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27658)，行使價520.5元，25年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿6倍。

大行發表報告指，港交所00388)受到香港股市成交量的推動，以及受惠於實際利率下降及IPO活動回升，或有助於進一步改善盈利，提高其24-26年盈利預測及上調目標價。港交所股價顯著造好，創接近年半新高，在約327元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證25198)，行使價438元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿7倍。

據內媒報道，為促進上海汽車以舊換新，上海市發改委等部門制定出台加力支持該市汽車以舊換新補貼政策實施細則，對符合相關條件的可按照不同情形分別給予1.2萬元人民幣至2萬元人民幣補貼。汽車股普遍上升，比亞迪01211)連升多日，至約285元附近好位整固。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

小米01810)日前就Note 14系列舉行新品發佈會，正式推出Redmi Note 14系列等新產品，據悉今年是Redmi Note的第十年，十年間全球累計銷量突破4.2億部。小米表現向好，升至22.5元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證27540)，行使價26.35元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證27538)，行使價18.1元，25年5月到期，實際槓桿5倍。

評級機構惠譽日前表示，內地公布的經濟支持措施或將加劇內銀的盈利壓力，並指由於國有銀行的房貸敞口相對較高，所受影響的程度將大於小型銀行。內銀股連日受壓，工商銀行01398)逆市下跌，回落至4.65元水平徘徊。如看好工行，可留意工行認購證27377)，行使價4.81元，25年5月到期，實際槓桿7倍。

中國海油00883)宣布深海一號二期天然氣開發項目投產，項目計劃投產12口開發井，預計2025年實現日產天然氣162百萬立方英尺、凝析油3,931桶的高峰產量。中海油股價顯著反彈，升至19.4元附近整固。如看好海油，可留意海油認購證26857)，行使價22.83元，25年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿5倍。

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