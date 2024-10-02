朱紅：港股成交大增，留意港交購27741/沽27536

現時市場上主要在21500-22000點的恒指熊證重貨區已經被收回，而恒指牛證的重貨區則上移至19300-19400點中間，大約有681張期指合約。如看好恒指，可留意新上市恒指牛證51698)，收回價20621點，27年9月到期。如看淡恒指，可留意新上市恒指熊證51706)，收回價23000點，26年4月到期。

內地連番刺激資本市場和各個行業的利好消息，吸引資金湧入港股，帶動港股造出破紀錄的成交金額，超過5000億元。港交所股價顯著造好，股價升至2022年6月以來的高位380元附件。如看好港交，可留意新上市的港交認購證27741)，行使價488.88元，25年12月到期。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿7倍。

科技股繼續上揚，國家新聞出版署公布國產網絡遊戲審批信息，9月共109款國產網絡遊戲獲批，包括騰訊00700)旗下「狩」，以及百度旗下的「桌球派對」等。騰訊再升超過6%，至480元水平。過去5個交易日，有大約4000萬元流入騰訊的淡倉中。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿5倍。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27658)，行使價520.5元，25年5月到期，實際槓桿6倍。

比亞迪01211)公布9月銷量約41.9萬輛，同比升45.9%，環比亦增12.4%，首九個月銷量約274.8萬輛，升32.1%。消息帶動公司股價繼續上升，股價升至2022年7月以來的新高307元附近。如看好比迪，可留意比迪認購證27707)，行使價320.2元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

伊朗向以色列發射約200 枚導彈，以色列總理內塔尼亞胡則表示，伊朗今次犯下了重大錯誤，將要為此付出代價。中東局勢不穩，金價受避險需求帶動而上升，紐約期金收市報每盎司2690.3美元，升30.9美元，升幅近1.2%。如看金價，可留意S金ETF（02899）認購證27501)，行使價2000.49元，25年3月到期，實際槓桿11倍。

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