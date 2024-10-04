朱紅：恒指高位回吐，留意牛52333/熊52340

網信辦近日印發通知，部署開展為期三個月的專項行動，以進一步規範互聯網新聞信息服務活動，提升主流新聞輿論影響力，營造清朗網絡空間。騰訊00700)高位受壓，股價回落至約466元附近整固。如看好騰訊，可留意新上市騰訊認購證27872)，行使價630元，25年6月到期。如看淡騰訊，可留意新上市騰訊認沽證27871)，行使價370元，25年6月到期。

芯片股走勢反覆，中芯國際00981)早段曾升至22.8元並創約一年新高，唯其後倒跌，在約21元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證25898)，行使價30元，25年9月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證27740)，行使價17.1元，25年9月到期，實際槓桿2倍。

內險股普遍回吐，中國人壽02628)升至近年高位後遇沽壓，回落至17元附近好淡爭持。如看好中人壽，可留意新上市中壽認購證27867)，行使價19.5元，25年7月到期。如看淡中人壽，可留意中壽認沽證27659)，行使價10.48元，25年7月到期，實際槓桿4倍。

友邦保險01299)向聯交所申請以僅向專業投資者發行債務的方式，發行2035年到期5億美元次級證券及2054年到期7.5億美元次級證券。友邦股價先升後回，跌至71元附近徘徊。如看好友邦，可留意友邦認購證27736)，行使價90元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證27737)，行使價54元，25年4月到期，實際槓桿5倍。

中東局勢持續緊張，但美國原油庫存增加，國際油價升幅收窄。石油股逆市向好，中海油00883)曾高見21元，創一個月新高。如看好海油，可留意海油認購證24293)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿5倍。

大行發表報告指，阿里巴巴09988)於2025財年第二季度回購41億美元，有220億美元尚未動用，另外相信阿里基本面正在改善，其他業務虧損正在收窄，維持阿里評級及目標價。如看好阿里，可留意新上市阿里認購證27869)，行使價143.88元，25年6月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證27173)，行使價63.75元，25年2月到期，實際槓桿7倍。

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