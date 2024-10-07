朱紅：中芯升近三成，留意購25898/沽27740

如看好恒指，可留意新上市恒指牛證52990)，收回價22000點，27年9月到期。或可留意另一新上市恒指牛證52989)，收回價22200點，27年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證51706)，收回價23000點，26年4月到期，實際槓桿41倍。或可留意另一新上市恒指熊證53002)，收回價23200點，26年4月到期。

券商報告指出，在在地化生產及國內消費電子需求修復背景下，第二季國內晶圓代工企業處於較為滿載狀態，中芯國際及華虹產能利用率分別為85.2%和97.9%，並看好後續估值修復行情。芯片股升幅顯著，中芯國際00981)股價升近三成，高見27.55元創近年新高。如看好中芯，可留意中芯認購證25898)，行使價30元，25年9月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證27740)，行使價17.1元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

中東局勢持續升溫，美國總統拜登表示正討論是否支持以色列攻擊伊朗的石油設施，國際油價顯著上升。石油股普遍向好，中海油00883)股價連升多日，曾高見21.7元，創兩個多月新高。如看好海油，可留意海油認購證26139)，行使價35元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

券商發表報告指，預期騰訊、攜程和美團三隻中國股票有望受益於內地最近宣布的經濟刺激計劃，認為市場反彈帶來的財富效應或提振消費者信心，消費需求預期將上升，並增加網上和網外活動。騰訊00700)股價高位靠穩，在約477元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27872)，行使價630元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意新上市騰訊認沽證27871)，行使價370元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

科技股份普遍上升，阿里巴巴09988)股價於高位反覆，先跌後升至約113元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證27869)，行使價143.88元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證27173)，行使價63.75元，25年2月到期，實際槓桿8倍。

畢馬威報告指，香港重新躋身全球五大IPO市場之列，並指香港IPO活動在第3季度出現復甦跡象，首3季錄得45宗共集資556億港元，分別同比增長2%及1.23倍。港交所00388)股價高位整固，在約376元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證27741)，行使價488.88元，25年12月到期。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。