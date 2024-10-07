朱紅：恒指重上兩萬三，留意牛52987/熊53003

如看好恒指，可留意恒指牛證52987)，收回價22400點，27年9月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指牛證52989)，收回價22200點，27年9月到期，實際槓桿23倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53003)，收回價23400點，26年4月到期，實際槓桿48倍。或可留意恒指熊證53004)，收回價23600點，26年4月到期，實際槓桿35倍。

外媒報道，騰訊00700)和育碧娛樂Ubisoft)創始人家族正在考慮各種選擇，包括騰訊對育碧進行潛在收購，據悉雙方一直與顧問討論如何幫助育碧提升其價值，選項之一是聯手將該公司私有化。騰訊表現靠穩，在約478附近高位整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27872)，行使價630元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意新上市騰訊認沽證27871)，行使價370元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

券商報告表示，預測小米01810)憑藉其「人、車、家」戰略協同，中長期可成為中國汽車智能化發展的最大受益者，預期企業估值可進一步提升，上調其盈利預測並重申為行業首選。小米股價連日向好，曾升至26.15元再創3年新高。如看好小米，可留意小米認購證25202)，行使價29.48元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證27538)，行使價18.1元，25年5月到期，實際槓桿5倍。

中東局勢持續緊張，上周國際油價創下去年初以來最大單一星期升幅。石油股普遍向好，中海油00883)曾高見22.25元，再創近月新高。如看好海油，可留意海油認購證26139)，行使價35元，25年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

市場關注周二國新辦發布會以及憧憬內地股市假期後復市表現，內險股普遍造好，中國人壽02628)股價升逾一成，至約20.5元附近整固，再創近年新高。如看好中人壽，可留意中壽認購證27867)，行使價19.5元，25年7月到期，實際槓桿3倍。如看淡中人壽，可留意中壽認沽證27659)，行使價10.48元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

電訊股表現靠穩，中移動00941)續於高位整固，在約77元附近徘徊。如看好中移，可留意中移認購證27485)，行使價80.85元，25年3月到期，實際槓桿9倍。或可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿8倍。

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