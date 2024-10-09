朱紅：港交所回吐逾一成，留意購28171/沽27536

如看好恒指，可留意恒指牛證51698)，收回價20621點，27年9月到期，實際槓桿46倍。或可留意恒指牛證51699)，收回價20400點，27年9月到期，實際槓桿31倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53003)，收回價23400點，26年4月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿3倍。

港交所00388)公布，9月港股日均成交金額為1692億元，按月和按年分別增長77%及87%，單日成交額於9月30日創下5059億元的歷史新高。港交所股價回吐，跌逾一成至約340元附近徘徊。如看好港交，可留意新上市港交認購證28171)，行使價618元，25年6月到期。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

大市高位回調，指數權重股普遍下跌，騰訊00700)股價回落至10天線，在約440元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28077)，行使價818元，25年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27871)，行使價370元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

美團03690)數據顯示，假期內美團無人機長城航線的日均訂單量環比節前週末時段增長超1100%，中西式簡餐、飲品等成為熱銷商品。美團股價高位回吐，跌約一成半在180元附近徘徊。如看好美團，可留意美團認購證27870)，行使價250元，25年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡美團，可留意美團認沽證27454)，行使價109.9元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

小米01810)董事長兼CEO雷軍表示，SU7汽車國慶假期期間鎖單量超過6000輛，並指10月有衝刺目標，生產及交付料各2萬輛。小米股價高位反覆，創近年新高後倒跌，在約24元附近爭持。如看好小米，可留意新上市小米認購證28173)，行使價33.88元，25年6月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證27538)，行使價18.1元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

中海油00883)宣布，渤中19-2油田開發項目已投產，計劃投產開發井59口，預計2025年將實現日產約18800桶油當量的高峰產量。中海油股價高位受壓，回落至20.4元附近徘徊。如看好海油，可留意海油認購證26139)，行使價35元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

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