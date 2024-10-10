朱紅：港交所續回吐，留意購28171/沽28075

如看好恒指，可留意恒指牛證51702)，收回價20000點，27年9月到期。或可留意恒指認購證27991)，行使價27000點，25年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意新上市恒指熊證54650)，收回價23200點，26年4月到期。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿3倍。

近日股市大幅波動，港股成交額累創新高，周二單日成交總額更高達6204億元。港交所00388)股價連日回吐，跌至322元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證28171)，行使價618元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證28075)，行使價315元，25年6月到期。

騰訊00700)獲大行上調目標價並維持為行業首選，預計騰訊遊戲增長依舊强勢，加上預計微信支付最近與淘寶/天貓變現整合和電子商務生態系統將受益，預測騰訊今年第三季收入及經調整經營利潤同比增7%和16%。騰訊表現靠穩，在約435元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27872)，行使價630元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27871)，行使價370元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

中國物流與採購聯合會公布，隨著消費潛力持續釋放，網購活動趨於活躍，9月電商物流指數繼續回升，9月中國電商物流指數為114.4，按月回升0.2點。電商股偏軟，阿里巴巴09988)股價回落至100元關口附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證27869)，行使價143.88元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期。

券商發表報告指，小米集團01810)8月份市場佔有率同比上升1.4個百分點至16%，集團中國智能手機銷量亦同比上升4%至2220萬部，維持增持評級及目標價不變。小米股價偏軟，跌至23.3元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證28173)，行使價33.88元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證27538)，行使價18.1元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

中東緊張局勢有望緩和，據報真主黨表示支持黎巴嫩與以色列停火，舒緩市場對原油供應的憂慮，國際油價下跌。中海油00883)股價連跌兩日，在50天線約19.5元附近徘徊。如看好海油，可留意海油認購證26139)，行使價35元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

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