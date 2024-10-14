朱紅：港交所造好，留意購28171/28075

如看好恒指，可留意新上市恒指牛證54898)，收回價21000點，27年9月到期。或可留意恒指認購證27991)，行使價27000點，25年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡恒指，可留意新上市恒指熊證54900)，收回價22400點，26年4月到期。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿3倍。

中港股市向好，大市交投暢旺，全周日均成交總額逾4000億元，港交所00388)股價反彈，升至335元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證28171)，行使價618元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證28075)，行使價315元，25年6月到期。

中央辦公廳、國務院辦公廳發布關於加快公共數據資源開發利用的意見，鼓勵經營主體利用公共數據資源開發產品、提供服務，支持人工智能AI)政務服務大模型開發、訓練和應用，提高公共服務和社會治理智能化水平。科技股普遍上升，騰訊00700)回升至440元附近靠穩。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28077)，行使價818元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27871)，行使價370元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

內地落實金融刺激政策，人行設立證券、基金、保險公司互換便利，首期規模5,000億元人民幣。內險股顯著造好，中國平安02318)止跌反彈，升至51元附近整固。如看好平安，可留意平安認購證27715)，行使價73.88元，25年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡平安，可留意平安認沽證27058)，行使價27.45元，25年2月到期，實際槓桿6倍。

小米汽車發布國慶假期出行報告，10月1至7日小米汽車車主的足跡遍佈內地367個城市，累計行駛總里程達4,101.12萬公里，最受歡迎的城市分別為杭州、上海及深圳。小米01810)股價於10天線見支持，升至24元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證28173)，行使價33.88元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證27538)，行使價18.1元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

內地與港政府簽署CEPA服務貿易協議第二份修訂協議，銀行、保險、影視等多個服務領域進入內地市場的門檻將降低，同時放寬香港專業人士到內地提供服務的資質要求，將在明年3月起實施。保險股表現向好，友邦01299)股價升至67.2元附近整固。如看好友邦，可留意友邦認購證28178)，行使價129.9元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證27737)，行使價54元，25年4月到期，實際槓桿5倍。

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