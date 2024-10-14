朱紅：恒指反覆靠穩，留意牛55264/熊54903

如看好恒指，可留意新上市恒指牛證55264)，收回價20635點，27年9月到期。或可留意恒指認購證27991)，行使價27000點，25年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54903)，收回價21900點，26年4月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿3倍。

騰訊00700)再獲大行報告看好，預計其下月中旬公布的第三季業績符合該行和市場預期，集團下半年營業額與利潤增長率之間的差距將逐步收窄至2025年，提升其目標價並維持買入評級及核心持股地位。騰訊股價變動不大，續於約435元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27658)，行使價520.5元，25年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿5倍。

據報天貓雙11周一晚開啟，官方公布今年額外投入300億人民幣消費券及紅包，3C數碼等8大行業品類券、華為等單品大額券。阿里巴巴09988)表現靠穩，續於105元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證27869)，行使價143.88元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)行政總裁陳翊庭表示，現時香港股市波動，市場對於資金「出入要快」的訴求更為強烈，交易所將於明年上半年就本港股市應否推行T+1發表白皮書，讓市場初步消化後再作理性分析及討論。港交所股價偏軟，曾低見310元，為近兩周新低。如看好港交，可留意港交認購證28171)，行使價618元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

中國商務部表示，中歐雙方團隊就進口中國電動車加徵關稅進行多輪密集磋商，雖然雙方在一些領域取得重要進展，但歐盟始終未積極回應涉及中歐業界核心關切的問題，雙方還存在重大分歧，目前仍未達成雙方均能接受的解決方案。汽車股普遍受壓，比亞迪01211)跌至290元附近好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證27707)，行使價320.2元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

美國最新經濟數據疲弱，加強市場對聯儲局下月減息預期，加上地緣政治局勢緊張，利好國際金價回升。SPDR金ETF02840)於20天線見支持，升至1910元附近整固。如看好S金，可留意S金認購證27501)，行使價2000.49元，25年3月到期，實際槓桿25倍。

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