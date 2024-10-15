朱紅：資金流入騰訊好倉，留意購27658/沽27484

內媒報道內地擬三年內發6萬億人幣超長期特別國債，港股早市略低開。恒指低開46點或0.2%，報21046點後，曾跌超800多點。現在恒指牛證街貨對熊證的比例是68：32，屬於近期高位，提醒看好的投資者宜選擇收回較遠的恒指牛證，避免收回風險。另外，由於近日大市的波幅逐漸收窄，投資者要留意引伸波幅收窄的風險，避免選擇年期短於三個月的條款。

如看好恒指，可留意新上市恒指牛證55265)，收回價20300點，27年9月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證27991)，行使價27000點，25年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54902)，收回價21400點，26年4月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿3倍。

騰訊00700)股價從近日高位的482元，跌回至20天線的424元附近。過去5個交易日，有約3000萬元流入騰訊的好倉。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27658)，行使價520.5元，25年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)行政總裁陳翊庭早前曾表示大型新股集資會接踵而來，最新估值達170億美元的小紅書，近日表示仍希望來香港上市，惟正等待北京當局明確對大型科網公司往海外上市的立場。港交所股價從近日高位的400元左右，回落至300元附近。如看好港交，可留意港交認購證28171)，行使價618元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

恒生指數公司公布，因阿里巴巴09988)已獲納入「港股通」，並符合相關指數的快速納入規則要求，阿里巴巴將於下周五25日)收市後被納入恒生港股通指數、恒生中國香港上市)25指數、恒生港股通人工智能主題指數、恒生港股通中國科技指數及恒生港股通新經濟指數，並於本月28日起生效。阿里巴巴09988)表現靠穩，續於100元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證27869)，行使價143.88元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

石油輸出國組織（OPEC）14日下調2024年和2025年全球石油需求預期。OPEC此番是第三度下調今明兩年石油需求預期。此外，早前市場憂慮以色列有可能會攻打伊朗產油設施，但最新以色列總理內塔尼亞胡向白宮表明，計劃攻擊的目標為伊朗的軍事設施，而並非原油或核設施。油股股價普遍下跌2%，中海油（00883）股價高位受壓，回落至20元附近徘徊。如看好海油，可留意海油認購證26139)，行使價35元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。