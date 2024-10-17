朱紅：恒指20天線整固，留意牛51490/熊54902

如看好恒指，可留意恒指牛證51490)，收回價19924點，27年9月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認購證27991)，行使價27000點，25年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54902)，收回價21400點，26年4月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

施政報告表示，政府將會繼續積極拓展和深化海外網絡，吸引國際企業來港上市，同時推動內地大型企業赴港上市，爭取短期內實現更多標誌性的公開招股IPO)。港交所00388)表現靠穩，續於20天線約305元水平整固。如看好港交，可留意港交認購證27741)，行使價488.88元，25年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

Sensor Tower數據顯示，9月共有35個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜前100位，合計吸金19.1億美元，當中騰訊00700)、網易、米哈游位列中國手遊發行商全球收入排行榜前三。騰訊股價仍受制於20天線，在約416元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27658)，行使價520.5元，25年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿5倍。

據報阿里國際最新研發的Marco翻譯大模型，支持中、英、日、韓及法語等15種全球主流語種，模型目前已在阿里國際AI官網Aidge上發布，面向全球用戶開放使用。阿里巴巴09988)表現靠穩，續沿20天線約99元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證27869)，行使價143.88元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

小米01810)獲券商報告看好，指其「人車家」策略下令人鼓舞的走勢，尤其對第三季AIoT強勁的數據感到有信心，上調目標價並維持買入評級，認爲小米估值具有吸引力。小米走勢反覆，跌至約22.8元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證28173)，行使價33.88元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證27538)，行使價18.1元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

據報道以色列同意將對伊朗的報復行動限制在軍事目標上，不會攻擊伊朗的石油或核設施，加上國際能源署IEA)下調今年全球石油需求將增長預期，國際油價下挫。中海油00883)股價持續偏軟，跌至19.1元附近徘徊。如看好海油，可留意海油認購證26139)，行使價35元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

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