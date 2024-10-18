朱紅：恒指先升後回，留意牛51492/熊56373

如看好恒指，可留意恒指牛證51492)，收回價19700點，27年9月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認購證27991)，行使價27000點，25年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意新上市恒指熊證56373)，收回價20800點，26年4月到期。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

京東物流宣布將全面接入淘寶天貓平台，平台商家將能夠選擇京東物流作為服務商，淘寶天貓用戶可享京東物流送貨上門、按需攬派、上門退換貨等服務。阿里巴巴09988)表現靠穩，續於100元關口附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證27869)，行使價143.88元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

美團03690)好倉連日錄得資金流入，公司股價續考驗20天線支持，在約170元附近整固。如看好美團，可留意美團認購證27870)，行使價250元，25年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡美團，可留意美團認沽證27454)，行使價109.9元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

中國人壽02628)宣布，預計今年前三季淨利潤約1011.35億至1087.67億元人民幣，按年增長約165%到185%，並指隨著今年第三季股票市場顯著回暖，公司投資收益按年大幅提升。中人壽表現造好，升至16元附近整固。如看好中人壽，可留意中壽認購證27867)，行使價19.5元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡中人壽，可留意中壽認沽證27659)，行使價10.48元，25年7月到期，實際槓桿4倍。

中海油00883)旗下全資子公司與巴西國家石油管理局及佩羅塔斯盆地的合作夥伴就4個巴西海上勘探區塊分別簽訂了礦稅制石油合同，總面積約2600平方公里，水深600米至3000米。中海油股價變動不大，續於約19元附近徘徊。如看好海油，可留意海油認購證26139)，行使價35元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

券商報告指，預計比亞迪01211)第三季淨利潤介乎105億至118億元人民幣，因銷售增長勢頭強勁、成本控制得宜以及第三季度收入組合出現變化，料淨利潤可達到市場共識上限。比亞迪續受制於20天線，在約271元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證28176)，行使價428元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

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