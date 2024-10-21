朱紅：恒指兩萬點見支持，留意牛51490/熊56361

如看好恒指，可留意恒指牛證51490)，收回價19924點，27年9月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認購證27991)，行使價27000點，25年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56361)，收回價21000點，26年4月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

財經事務及庫務局局長許正宇日前提到，證監會和港交所00388)將優化上市批核流程，令上市申請審批時間更有確定性，市場觀望相關細節安排公布。港交所表現向好，升至317元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證28572)，行使價448.28元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

據報淘寶近日將推出多種改善營商環境措施，包括增加退貨舉證時的憑證覆蓋、升級多款售後工具、關閉全額僅退款評價入口等，以協助商家於「雙十一」活動期間降本增效，建立公平及健康的電商生態。阿里巴巴09988)走勢反覆，先跌後回穩至約100元關口附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證27869)，行使價143.88元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

國家金融監督管理總局表示，支持金融資產投資公司在支援科技創新方面發揮更大作用，亦表示支持符合條件的保險機構新設證券投資基金，目前已有多間保險公司提出相關申請。內險股普遍上升，中國平安02318)於20天線見支持，升至49.9元附近整固。如看好平安，可留意平安認購證27715)，行使價73.88元，25年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡平安，可留意平安認沽證27058)，行使價27.45元，25年2月到期，實際槓桿7倍。

小米集團01810)董事長雷軍表示，小米SU7將在本月全力衝刺2萬輛的交付量，力爭成為兼容蘋果生態最好的車，並指很快會公布小米汽車智能駕駛技術的突破。小米表現造好，重越10天線升至24.5元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證28173)，行使價33.88元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證27538)，行使價18.1元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

市場預料歐美等多國央行將繼續減息，加上美國大選臨近及中東局勢未明朗，避險資金流入金市，支持金價連升3天並創歷史新高。SPDF金ETF02840)表現向好，創新高升至1949.5元。如看好S金，可留意S金認購證27501)，行使價2000.49元，25年3月到期，實際槓桿20倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。