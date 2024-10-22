朱紅：平安公布季績，留意購27715/沽27058

如看好恒指，可留意恒指牛證51490)，收回價19924點，27年9月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認購證27991)，行使價27000點，25年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56361)，收回價21000點，26年4月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

中國平安02318)旗下主要的海外投資及資產管理平台「平安海外控股」宣布，已成功完成旗下海外私募股權基金第三期的募集，面向全球投資者合共募集資金8.5億美元。平安於周一公布季績，公司股價偏軟，在20天線約49元附近徘徊。如看好平安，可留意平安認購證27715)，行使價73.88元，25年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡平安，可留意平安認沽證27058)，行使價27.45元，25年2月到期，實際槓桿7倍。

證監會與聯交所發表聯合聲明，宣布將優化新上市申請審批流程時間表，以進一步提升香港作為區內領先的國際新股集資市場的吸引力，預期將令證監會及聯交所在審批新上市申請時的流程時間更加清晰及明確。港交所00388)續沿20天線整固，在約312元附近好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證28572)，行使價448.28元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

本年度「天貓雙十一」於周一晚正式啟動，推出官方立減85折等優惠活動，並可疊加多種優惠券和紅包，消費者有機會領取超過萬元的券包，同時系統自動結算簡化購物流程，支持多種支付方式。阿里巴巴09988)表現偏軟，跌至97.8元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證27869)，行使價143.88元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

美團外賣公布，對公司營銷工具進行三大方向優化，希望能幫助商家降低營銷成本，提高流量利用效率，推動行業良性競爭，激發餐飲市場新活力。美團03690)表現偏軟，跌至181元附近徘徊。如看好美團，可留意美團認購證27870)，行使價250元，25年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡美團，可留意美團認沽證27454)，行使價109.9元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

比亞迪01211)與熱門遊戲《黑神話：悟空》達成全球策略合作，助力古蹟資產保護，成為其唯一合作的汽車品牌。比亞迪表現靠穩，升至10天線約288元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證28176)，行使價428元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

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