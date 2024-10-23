朱紅：港交所周三業績，留意購28572/沽27536

如看好恒指，可留意恒指牛證56838)，收回價20079點，27年9月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認購證27991)，行使價27000點，25年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56361)，收回價21000點，26年4月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，截至今年9月底已有100家公司透過特專科技等相關管道上市，其中未有收益的生物科技公司有66家，IPO集資額約1,215億元，令香港成為領先的生物科技公司集資中心。港交所00388)周三公布業績，公司股價績前靠穩，在約310元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證28572)，行使價448.28元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

美團無人機參展第二屆全國低空經濟蘇州)產業創新博覽會，展示低空即時零售場景的創新應用，相較傳統地面交通配送，時間縮短一半以上。美團03690)表現向好，升至185元附近整固。如看好美團，可留意美團認購證27870)，行使價250元，25年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡美團，可留意美團認沽證27454)，行使價109.9元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

中國平安02318)公布，首三季營運利潤1,138.18億元人民幣，按年增長5.5%；壽險及健康險、財產保險以及銀行三大核心業務實現增長，三項業務合計營運利潤1,196.51億元，按年增長5.7%。平安股價績後反覆，回落至48.3元附近好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證27715)，行使價73.88元，25年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡平安，可留意平安認沽證27058)，行使價27.45元，25年2月到期，實際槓桿7倍。

中汽協統計指，今年首9個月，汽車銷量排名前十位的企業共銷售1824.1萬輛，佔汽車銷售總量的84.6%，當中以比亞迪01211)居首位。比亞迪股價續沿10天線整固，在約285元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證28176)，行使價428元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

內媒報道，小米汽車銷售體系近日進行調整，汽車銷交服部需要和中國區新零售進一步融合為「人車家」新零售體系，以加強與手機銷售管道的協同。小米01810)股價變動不大，續於24.4元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證28173)，行使價33.88元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證27538)，行使價18.1元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。