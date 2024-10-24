朱紅：恒指20天線整固，留意牛56988/熊54902

如看好恒指，可留意恒指牛證56988)，收回價20400點，27年9月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指認購證27991)，行使價27000點，25年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54902)，收回價21400點，26年4月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)公布第三季純利31.45億元，按年升6.5%，符合市場預期，第三季收入及其他收益達53.72億元，按年升5.7%，創歷年第三季新高。港交所績後向好，升至10天線約315元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證28572)，行使價448.28元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

據報美團03690)福田口岸無人機航線正式啟航，為內地首條設於口岸區域的常態化無人機配送航線，用戶可於口岸附近預訂外賣，下單後最快10分鐘便可在降落點取貨。美團股價連日造好，升逾5%曾高見197.5元。如看好美團，可留意美團認購證27870)，行使價250元，25年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡美團，可留意美團認沽證27454)，行使價109.9元，25年9月到期，實際槓桿3倍。

據報道，小米15系列將全球首發配置驍龍8至尊版，並配備Xiaomi HyperCore和小米澎湃OS 2.0，預計本月底正式推出。小米集團01810)表現向好，曾升逾5%曾高見25.9元。如看好小米，可留意小米認購證28173)，行使價33.88元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證27538)，行使價18.1元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

淘天集團表示旗下淘寶天貓今年雙11購物節首輪售賣至今，174個品牌成交額破億元人民幣，開賣4小時超過1.2萬個品牌成交額較去年同期翻倍。阿里巴巴09988)表現靠穩，續於約97.5元附近窄幅整固。如看好阿里，可留意阿里認購證27869)，行使價143.88元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

據内媒報道，比亞迪01211)內部負責自研智駕的天璇開發部與天狼研發部近期已經整合，初步的自研智駕落地時間是明年年中，包括高速智能領航和城區智能領航功能。比亞迪股價20天線見支持，升至約290元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證28176)，行使價428元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證28667)，行使價248.88元，25年3月到期，實際槓桿5倍。

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