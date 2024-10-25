朱紅：資金流入阿里好倉，留意購27869/沽28076

據內媒報道，消息指速賣通已啟動「百億補貼」品牌出海「雙十一」招商，是速賣通百億補貼首次參與「雙十一」，品牌商家將擁有專屬場域和確定性的出海解決方案。阿里巴巴09988)好倉連日錄得資金流入，唯公司表現偏軟，跌至94元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證27869)，行使價143.88元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)董事長雷軍透露，將於下周二晚上發布小米15系列和小米澎湃OS2，並會推出小米SU7 Ultra量產版等新產品。小米股價續於高位整固，在約25.3元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證28173)，行使價33.88元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證27538)，行使價18.1元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

據報OPPO與比亞迪01211)簽訂戰略合作協議，雙方將共同推進手機與汽車的互融合作，雙方首個落地產品「手車互聯」，將透過OTA在騰勢Z9GT和 OPPO Find X8系列搭載落地。比亞迪表現偏軟，續沿20天線約286元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證28176)，行使價428元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證28667)，行使價248.88元，25年3月到期，實際槓桿5倍。

友邦保險01299)續進行回購，周三於聯交所回購101.38萬股，涉資約6,248萬元，自購回授權決議案通過以來，累計購回近3.14億股，佔股本2.7928%。友邦股價逆市向好，升至62元附近整固。如看好友邦，可留意友邦認購證28665)，行使價73.15元，25年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證25729)，行使價48.88元，25年3月到期，實際槓桿5倍。

中國移動00941)董事長楊杰與訪華的蘋果CEO庫克會面，雙方就數字內容、5G產品合作等話題進行了交流，並期待後續在產品、內容創新方面加強合作，持續深化5G消息、5G新通話等5G特色應用合作。中移動表現靠穩，在50天線約72.5元附近徘徊。如看好中移，可留意中移認購證28174)，行使價108元，25年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿13倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。