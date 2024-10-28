朱紅：小米近來新高，留意購28173/沽27538

如看好恒指，可留意恒指牛證57293)，收回價20200點，27年9月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認購證27991)，行使價27000點，25年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56361)，收回價21000點，26年4月到期，實際槓桿43倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

小米15系列暨小米澎湃OS2新品發布會即將舉行，小米集團01810)CEO雷軍指今年元器件成本上漲非常多，而且在研發上投入也非常大，小米15確實需要漲價。小米股價造好，曾高見26.5元，創近年新高。如看好小米，可留意小米認購證28173)，行使價33.88元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證27538)，行使價18.1元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

據報道，「天貓雙十一」優惠再加碼，將發放兩張88VIP大額消費券，消費者一共可領取面額為滿5,000元人民幣減400元及滿1,500元減120元兩張大額消費券。阿里巴巴09988)股價反彈，升至96元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證27580)，行使價112.5元，25年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

據報微信小程序在港澳已經有幾百萬活躍用戶，今年一至九月交易筆數同比增一倍，交易金額同比增70%，主要體現在餐飲、零售和旅遊三個方面。騰訊00700)表現靠穩，在10天線約422元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28662)，行使價500.5元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27871)，行使價370元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

乘聯會發調研顯示，10月第二周整體車市折扣率維持在24.3%，初步推算月內狹義乘用車零售量約220萬輛，推算新能源汽車零售量115萬輛，滲透率約52.3%。汽車股普遍上升，比亞迪01211)於20天線見支持，升至293元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證28176)，行使價428元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證28667)，行使價248.88元，25年3月到期，實際槓桿5倍。

友邦保險01299)連日進行回購，周四於聯交所回購99.42萬股，涉資約6,189萬元，自普通決議案通過以來，公司累計購回3.14億股，佔股本2.8017%。友邦股價造好，重越10天線升至63元附近整固。如看好友邦，可留意友邦認購證28665)，行使價73.15元，25年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證25729)，行使價48.88元，25年3月到期，實際槓桿5倍。

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