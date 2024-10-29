朱紅：小米高位整固，留意購28173/沽27538

如看好恒指，可留意恒指牛證56838)，收回價20079點，27年9月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認購證27991)，行使價27000點，25年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56361)，收回價21000點，26年4月到期，實際槓桿39倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

Counterpoint Research數據顯示，今年第三季度內地智能手機銷量按年增長2.3%，連續四個季度實現按年正增長，期內vivo以19.2%市場份額居首，華為和小米01810)分別以16.4%及15.6%市場份額排名第二及第三。小米高位整固，在約25.5元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證28173)，行使價33.88元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證27538)，行使價18.1元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

外媒引述歐盟執委會表示，歐盟和中國已同意盡快舉行進一步的技術性談判，以討論可能的中國電動汽車關稅替代方案。汽車股個別發展，比亞迪01211)於20天線見支持，在約295元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證28176)，行使價428元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證28667)，行使價248.88元，25年3月到期，實際槓桿5倍。

友邦保險01299)宣佈，友邦中國已獲得國家金融監督管理總局安徽監管局批准於安徽省籌建分公司，公司指擴展業務至安徽後，新拓展地區將增加至六個，區內可觸達的目標客戶人數超過1億。友邦表現靠穩，續沿10天線約62.5元附近整固。如看好友邦，可留意友邦認購證28665)，行使價73.15元，25年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證25729)，行使價48.88元，25年3月到期，實際槓桿7倍。

以色列周末對伊朗的報復襲擊未有針對石油及核設施，石油供應未見中斷，略為緩和市場對中東局勢的憂慮，國際油價下挫。石油股普遍下跌，中海油00883)曾低見18.34元，接近一個月新低。如看好海油，可留意海油認購證26139)，行使價35元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡海油，可留意海油認沽證26681)，行使價17.36元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

國家新聞出版署公布10月國產網絡遊戲審批信息，包括中國移動00941)旗下咪咕互娛出版的《修仙宗門》、《領主防線》等，咪咕互娛旗下《勝利女神：新的希望》亦獲批進口遊戲版號。中移動表現偏軟，跌至71.5元附近徘徊。如看好中移，可留意中移認購證28174)，行使價108元，25年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿15倍。

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