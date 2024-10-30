朱紅：恒指10天線整固，留意牛57293/熊56368

港交所00388)宣布，將於11月15日推出港交所虛擬資產指數系列，為虛擬資產這類別提供可靠基準價格，支持香港發展成為亞洲領先數字資產中心，更多細節將適時公布。港交所連日沿10天線整固，在約313元附近好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證28572)，行使價448.28元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

阿里巴巴國際站發佈首個全流程AI產品，在外貿經營發品、接待、營銷、合規領域分別配備了4個專業的AI智能助手，實現整個外貿經營的全流程託管，形成個性化解決方案。阿里巴巴09988)表現向好，升至10天線約97.7元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證28777)，行使價120.9元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)周二晚舉行小米15系列手機及小米澎湃OS 2新品發布會，據透露小米15 Pro的售價將超過5000元人民幣，會上亦將會提到小米「人車家全生態」策略的成果集中展示。小米股價續於高位整固，在約25.8元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證28173)，行使價33.88元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證27538)，行使價18.1元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

據報道，國管局、中直管理局聯合印發關於做好中央和國家機關新能源汽車推廣使用工作的通知，旨在支持新能源汽車產業發展，更好發揮中央和國家機關示範引領作用。電動車股普遍向好，比亞迪01211)股價靠穩，在約296元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證28176)，行使價428元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證28667)，行使價248.88元，25年3月到期，實際槓桿5倍。

匯豐控股00005)公布第三季純利61.3億美元，按年升9.2%，按季跌4.2%，並宣布再增30億美元回購股份，預計4個月內完成。匯豐股價績後造好，升至71.6元附近高位整固。如看好滙豐，可留意滙豐認購證24849)，行使價78.125元，25年2月到期，實際槓桿14倍。

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