朱紅：小米新品發布，留意購28173/沽27538

小米01810)新品發布會於北京舉行，會上發布了小米15系列手機、小米澎湃OS2、小米SU7 Ultra量產版，以及小米平板、手環、手錶、米家空調等16款「人車家全生態」新品。小米股價逆市靠穩，續於約26元附近高位整固。如看好小米，可留意小米認購證28173)，行使價33.88元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證27538)，行使價18.1元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)宣布，計劃於2025年在利雅得開設辦事處，將加強港交所在中東地區的布局，促進中國與中東海灣地區之間的聯繫，為全球客戶和發行人創造新的機遇。港交所續沿10天線整固，在約310元水平徘徊。如看好港交，可留意港交認購證28572)，行使價448.28元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

據報京東App開通支付寶付款，知情人士透露，雙方還在推動將京東支付接入淘寶天貓，讓淘寶天貓用户能用上京東的支付工具。阿里巴巴09988)於10天線遇阻，回落至95.9元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證28777)，行使價120.9元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

外電報道，比亞迪01211)將聘請歐洲車廠Stellantis前高層，以協助比亞迪打造歐洲高層團隊，領導公司在歐洲地區的業務擴張。比亞迪股價回落至20天線，在約295元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證28748)，行使價382元，25年8月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證28667)，行使價248.88元，25年3月到期，實際槓桿5倍。

中國人壽02628)於周三收市後公布第三季度業績，並通過網絡直播及文字方式與投資者互動。中人壽績前偏軟，失守20天線曾低見16.18元。如看好中人壽，可留意中壽認購證28749)，行使價23.1元，25年5月到期，實際槓桿5倍。

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