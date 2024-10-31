朱紅：小米3年新高，留意購28173/沽27538

如看好恒指，可留意恒指牛證51490)，收回價19924點，27年9月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認購證28751)，行使價23115點，25年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56361)，收回價21000點，26年4月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

小米董事長雷軍透露，小米汽車SU7上市第3個月交付突破1萬台，10月單月交付量已完成2萬台，預計11月提前完成全年10萬輛交付目標。小米股價持續造好，曾高見27.3元，再創近年新高。如看好小米，可留意小米認購證28173)，行使價33.88元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證27538)，行使價18.1元，25年5月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)行政總裁陳翊庭表示，在沙特阿拉伯首都利雅得開設辦事處前期工作已進行一段時間，希望明年上半年成事，開設辦事處便利與當地企業及投資者溝通，期望不久將來見到沙特企業在香港上市。港交所股價靠穩，連日於310元附近窄幅整固。如看好港交，可留意港交認購證28572)，行使價448.28元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

內媒報道，今年阿里不再舉行天貓雙11驚喜夜「貓晚」，將資源回歸至直接促銷，在預售期將流量及補貼投給達人主播的直播間，及將活動預算直接補貼予商家及商品。阿里巴巴09988)仍受制於10天線，在約95元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證28750)，行使價123.9元，25年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

友邦保險01299)公布，第三季錄得11.61億美元的新業務價值，較去年同期上升16%，公司在18個市場中有15個實現增長。友邦股價靠穩，續於約61.5元附近徘徊。如看好友邦，可留意友邦認購證27537)，行使價78.93元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證25729)，行使價48.88元，25年2月到期，實際槓桿8倍。

比亞迪01211)第三季純利約116億元人民幣，升11.47%，營業收入升24%至2011億元，加權平均淨資產收益率7.48%，跌0.87個百分點。比亞迪績後偏軟，曾跌逾5%低見278.6元。如看好比迪，可留意比迪認購證28748)，行使價382元，25年8月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證28667)，行使價248.88元，25年3月到期，實際槓桿5倍。

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