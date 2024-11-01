朱紅：阿里受制於10天線，留意購28750/沽28076

如看好恒指，可留意恒指牛證56838)，收回價20079點，27年9月到期，實際槓桿39倍。或可留意恒指認購證28751)，行使價23115點，25年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56361)，收回價21000點，26年4月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

據內媒報道，螞蟻集團副總裁、支付寶用戶事業部總經理李娟已離職，目前公司組織架構中已查詢不到其相關信息。螞蟻集團對此未予以置評，有接近支付寶的人士確認了這一信息。阿里巴巴09988)自從由10月高位的118.7元回落至100元以下後，股價持續受制於10天線，在約95元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證28750)，行使價123.9元，25年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

小米01810)上週舉行的發布會中，發布16款新產品，包括小米15系列、小米澎湃OS2以及小米平板7等等。董事長雷軍更表示，SU7 10月單月已交付兩萬台，預計可以在11月提前完成全年10萬輛交付目標。小米股價再創3年新高27.45元，如看好小米，可留意今天新上市的小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意今天新上市的小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿3倍。

理想汽車（2015）的第三季收入總額按年升23.6%至428.74億元人民幣，而純利則略跌0.3%至28.14億元。公司第四季度車輛交付量為16至17萬輛，按年增長21.4%，不過，這次末季指引較去年同期保守，去年同期的預計交付量與收入額均可按年增逾倍。理想股價上週五（1日）曾跌10%，低見95元。如看好理想，可留意理想認購證28781)，行使價129.98元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

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