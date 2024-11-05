朱紅：比亞迪銷量破紀錄，留意購28748/沽28667

如看好恒指，可留意恒指牛證56838)，收回價20079點，27年9月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認購證28751)，行使價23115點，25年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56361)，收回價21000點，26年4月到期，實際槓桿39倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)在10月單月汽車銷量同比增長66.53%，首次突破50萬輛，創下中國車企紀錄，預料今年全年銷量有望突破400萬輛，成為國內銷售規模最大的車企。比亞迪股價一度反彈至293.2元，其後升幅收窄，在約288元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證28748)，行使價382元，25年8月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證28667)，行使價248.88元，25年3月到期，實際槓桿5倍。

小米01810)獲多家大行調高目標價，看好未來小米手機、物聯網IoT)及小米汽車的業務增長。小米走勢反覆，創近年新高後股價回吐，在約27.3元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)周二推出每周股票期權，範圍涉及10隻股票，港交所表示對於擴大期權範圍持開放態度，亦會持續留意市場反應，惟目前沒有固定的時間表。港交所股價靠穩，續沿10天線約314元水窄幅整固。如看好港交，可留意港交認購證28572)，行使價448.28元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

天貓雙11第二輪售賣期於上周四開始，雙11開啟以來累計373個品牌成交破億元人民幣，88VIP會員下單購買人數較去年同階段增長超60%，人均購買金額同比增長超30%。阿里巴巴09988)股價仍受制於10天線，在約96元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證28750)，行使價123.9元，25年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

理想汽車02015)公布，10月交付新車51443輛，按年增長27.3%，今年頭10個月共交付39.33萬輛，歷史累計交付量為102.66萬輛。理想股價止跌反彈，在100元關口附近好淡爭持。如看好理想，可留意理想認購證28781)，行使價129.98元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

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