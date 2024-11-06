朱紅：港交所升3%，留意購28572/沽27536

恒指昨日（5日）由低位曾升超過400點，升至20800點附近。如看好恒指，可留意恒指牛證58536)，收回價20400點，27年9月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指認購證28751)，行使價23115點，25年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56368)，收回價21200點，26年4月到期，實際槓桿43倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

有報導指港交所00388)計劃明年透過網上平台，將包括交易所買賣基金ETF)及槓桿及反向產品在內的交易所買賣產品ETP)，優化實物申購及贖回機制數碼化及自動化，惟仍須待系統準備就緒及取得監管批准。港交所股價升超過3%至327元水平，有即市資金流入港交所好倉，。如看好港交所，可留意港交所認購證28572)，行使價448.28元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

小米 01810)上周舉行新品發布會，同時發布新車SU7 Ultra及小米15系列手機，其中SU7 Ultra預售表現理想，首10分鐘訂單已逾3680輛，小米15則由於市場需求遠超預期，部分版本出現斷貨情況。小米走勢繼續向好，股價升至28元附近。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

有研究公司發表報告指，中資保險公司普遍已公布第三季業績，內險股首三季盈利增幅介乎36%至174%，主要來自於投資收益所帶動，情況符合預期。核心保險業務方面，中國人保01339)、國壽02628)及中國平安02318)第三季表現似乎較同業優勝。平安股價暫時在50元附近徘徊，昨日（5日）曾升超過3%，如看好平安，可留意平安認購證27715)，行使價73.88元，25年10月到期，實際槓桿5倍。

理想汽車02015)公布，10月交付新車51443輛，按年增長27.3%，今年頭10個月共交付39.33萬輛，歷史累計交付量為102.66萬輛。理想股價止跌反彈，在100元關口附近好淡爭持。如看好理想，可留意理想認購證28781)，行使價129.98元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

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