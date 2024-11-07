朱紅：小米高位回吐，留意購28845/沽28846

報道指小米汽車一期工廠產線利用率已接近200%，二期工廠將於明年最早7月正式投產，投產後兩座工廠將提供總計30萬輛的額定年產能。小米01810)股價高位受壓，回落至27.6元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)公布，截至11月3日淘寶百億超級補貼訂單量突破1億單，較去年同期大幅增長，並帶動家電、家居裝修、運動戶外等行業成交額按年增長超過350%，而服飾及3C數碼品類訂單亦分別增長200%及100%。阿里表現偏軟，跌至94.5元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證28777)，行使價120.9元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)宣布，將加速推進自主研發智能駕駛技術，並計劃將基礎智能駕駛功能普及至入門級車型，在全集團範圍內徵調員工以加強自研智駕部門，顯示出集團對智能駕駛技術發展的高度重視。比亞迪表現偏軟，跌至283元附近好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證28748)，行使價382元，25年8月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證28667)，行使價248.88元，25年3月到期，實際槓桿6倍。

據報順豐控股計劃下周啟動上市前預路演，本月完成掛牌，料集資額為10至15億美元，惟低於早前傳出的20億美元，有望成為今年集資第二大新股。港交所00388)股價偏軟，回落至322元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證28572)，行使價448.28元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

友邦保險01299)持續進行回購，周二於聯交所回購逾99萬股，涉資約6,186萬元，公司累計購回3.23億股，佔已發行股本2.8726%。友邦股價仍受制於10天線，曾低見60.4元，創個多月新低。如看好友邦，可留意友邦認購證27736)，行使價90元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證25729)，行使價48.88元，25年3月到期，實際槓桿8倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。