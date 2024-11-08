朱紅：恒指反覆造好，留意牛58398/熊54902

如看好恒指，可留意恒指牛證58398)，收回價20216點，27年9月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認購證28751)，行使價23115點，25年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54902)，收回價21500點，26年4月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)公布，證券市場市價總值於今年10月底為35.2萬億元，並較去年同期上升14%，10月份的平均每日成交金額為2550億元，較去年同期上升224%。期內首次公開招股集資額為686億元，按年上升116%。港交所股價上升，至約334元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證28904)，行使價400.2元，25年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿7倍。

據報道，美團03690)聯合創始人王慧文已回歸美團，帶隊探索AI應用，團隊目前的主要業務方向包括情感陪伴及聊天機械人等。美團03690)股價造好，曾升逾5%重越200元。如看好美團，可留意美團認購證28775)，行使價256.2元，25年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證28776)，行使價145.78元，25年6月到期，實際槓桿3倍。

國家金融監管總局公布批覆文件，同意籌建北京法巴天星財產保險股份有限公司，股東包括法國巴黎保險集團、大眾汽車金融服務海外以及小米集團01810)旗下的四川銀米科技。小米股價於10天線見支持，在約27.8元附近靠穩。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

乘聯會初步統計，10月中國乘用車新能源市場零售128.4萬輛，去年同期增長67%，較上月同期增長14%，今年以來累計零售841.6萬輛，同比增長41%。汽車股個別發展，比亞迪01211)逆市下跌，至約280元附近好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證28748)，行使價382元，25年8月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證28667)，行使價248.88元，25年3月到期，實際槓桿6倍。

市場憧憬人大常委會議或有重磅政策推出，以應付未來經濟的不確定性，中港股市向好。內險股普遍造好，中國平安02318)升至50元之上整固。如看好平安，可留意平安認購證27715)，行使價73.88元，25年10月到期，實際槓桿5倍。

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