朱紅：港交所連日造好，留意購28904/沽27536

如看好恒指，可留意恒指牛證58398)，收回價20216點，27年9月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認購證28751)，行使價23115點，25年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54902)，收回價21500點，26年4月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

據報道，財政部已委任銀行幫助安排在沙特發行美元債券，是2021年以來中國首次發行美元債券，據悉相關債券將在納斯達克杜拜交易並將在香港交易所上市。港交所00388)股價連日造好，曾升至348.4元，接近一個月新高。如看好港交，可留意港交認購證28904)，行使價400.2元，25年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿7倍。

騰訊00700)周三13日)公布第三季業績，市場預料公司受惠遊戲及視頻號業務持續增長及毛利率擴張所帶動，淨利潤有望按年增加14.3%至26.9%，並關注管理層對未來業務增長指引。騰訊股價偏軟，回落至421元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27658)，行使價520.5元，25年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27871)，行使價370元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

小米集團01810)董事長雷軍表示，小米SU7 Ultra將在廣州車展首次公開亮相， 據了解小米SU7 Ultra定價逾81萬元人民幣，早前開啟預訂後僅10分鐘，訂量已超過3680輛。小米股價造好，曾高見29.25元，再創近年新高。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

據報道，抖音外賣業務近日再作調整，原團購配送業務已逐步向「隨心團」業務遷移，團購商品支持用戶到店核銷或配送到家，類似於美團03690)的「拼好飯」業務。美團走勢反覆，由升轉跌至192元附近好淡爭持。如看好美團，可留意美團認購證28775)，行使價256.2元，25年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證28776)，行使價145.78元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

中國移動00941)與中國時空正式發布北斗短信業務，可以實現在無訊號覆蓋區域發送北斗短信，據悉國內不少品牌都已與北斗短信達成了戰略合作，打造支持北斗短信功能的手機終端產品。中移動股價連日受制於10天線，回落至70.8元附近徘徊。如看好中移，可留意中移認購證28174)，行使價108元，25年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿19倍。

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