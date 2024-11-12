朱紅：小米逆市造好，留意購28845/沽28846

如看好恒指，可留意恒指牛證51490)，收回價19924點，27年9月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認購證28751)，行使價23115點，25年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59575)，收回價20800點，26年4月到期，實際槓桿42倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿7倍。

據報道，小米15系列開售四天內每日銷量高達近17萬台，總銷量超過68萬部，銷量已直追蘋果iPhone 16系列開售時的受歡迎程度。小米集團01810)股價向好，曾高見29.7元，再創超過3年新高。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

新股順豐控股日前已通過聯交所上市聆訊，據悉順豐最快今個星期內會啟動上市前預路演活動，集資額介乎10億至15億元，或成為僅次美的集團後今年內第二大新股。港交所00388)股價回吐，跌至326元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證28904)，行使價400.2元，25年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

外媒報道，印尼科網巨擘GoTo與騰訊00700)及阿里巴巴簽署協議，在印尼開發雲基建及數字人才，騰訊雲服務部門將在印尼興建當地第三個互聯網數據中心。騰訊表現偏軟，回落至414元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27658)，行使價520.5元，25年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27871)，行使價370元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

據報今年天貓雙11數碼行業銷情增長強勁，蘋果、小米、華為等34個3C數碼品牌成交破億，有過超1100個品牌成交同比翻倍，今年包括iPhone16系列、小米15系列逾20款頭部品牌新品在天貓首發。阿里巴巴09988)跌至個多月低位後反彈，倒升至95元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證28778)，行使價99.05元，25年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

人大常委會議後宣布增加地方政府債務限額6萬億人民幣用於置換存量隱性債務，少於早前市場傳聞的10億元，中港股市走勢反覆，內險股普遍受壓。中國平安02318)連日回吐，跌至48.1元附近徘徊。如看好平安，可留意平安認購證27715)，行使價73.88元，25年10月到期，實際槓桿5倍。

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