朱紅：恒指個多月新低，留意牛51179/熊59992

如看好恒指，可留意恒指牛證51179)，收回價19382點，27年9月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認購證28751)，行使價23115點，25年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59992)，收回價20768點，26年4月到期。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)公布，小米雙11全渠道累計支付金額破319億元人民幣，創小米歷年大促新紀錄。小米股價高位回吐，跌至28.5元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)公布，今年前三季度北向和南向交易的日均成交額分別為1233億人民幣和383億港元，與2014年開通首月相比，分別增長21倍和40倍，已佔到內地市場成交總額的6.7%和香港市場成交總額的16.9%。港交所連日回吐，跌至312元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證28904)，行使價400.2元，25年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)周三公布季績，此前連日錄得資金流入好倉，唯公司股價績前偏軟，曾低見403元，創一個多月新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28935)，行使價514.49元，25年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿5倍。

據內媒報道，美團03690)投資成立鹽城海騎科技有限公司，專注於人工智能和物聯網技術的研發與應用，涵蓋智能機器人、物聯網技術服務及基礎軟件開發等多個領域，顯示美團在科技創新和智能化轉型方面的積極佈局。美團股價於20天線受壓，曾跌逾7%低見171.8元。如看好美團，可留意美團認購證28937)，行使價234.08元，25年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證28776)，行使價145.78元，25年6月到期，實際槓桿3倍。

中汽協公布，10月汽車產銷分別完成299.6萬輛和305.3萬輛，當中新能源汽車產銷分別完成146.3萬輛和143萬輛，同比分別增長48%和49.6%，佔汽車新車總銷量的46.8%。汽車股個別發展，比亞迪01211)股價偏軟，在約274元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證28748)，行使價382元，25年8月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

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