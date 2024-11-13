朱紅：恒指連日偏軟，留意牛51180/熊60181

如看好恒指，可留意恒指牛證51180)，收回價19200點，27年9月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認購證28751)，行使價23115點，25年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60181)，收回價20400點，26年4月到期。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

小米汽車微博宣佈，小米SU7第100,000台正式下線，僅用230天並創下新車企10萬台最快下線紀錄，小米汽車工廠將持續擴充產能，目標年底交付12萬台。小米01810)股價逆市向好，升至28.9元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證28845)，行使價38.93元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證28846)，行使價19.98元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

中國移動00941)報表披露，周二在聯交所購回29萬股，涉資約1,999萬元，是公司自5月底普通決議案通過以來首次進行回購。中移動股價低位反彈，一度重越10天線高見71.15元。如看好中移，可留意中移認購證28936)，行使價88.55元，25年6月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿13倍。

騰訊00700)周三收市後公布季績，此前連日錄得資金流入其好倉，過去五個交易日累計錄得逾一億元淨流入。騰訊股價偏軟，曾低見396元，再創個多月新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28935)，行使價514.49元，25年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿5倍。

據報道，比亞迪01211)已完成針對韓國市場推出乘用車品牌的評估，計劃明年初正式進軍韓國市場銷售電動乘用車，現正積極構建本地化的銷售與服務網絡，招募專業人才，並著手制定市場營銷策略及推進車輛認證工作。比亞迪股價於50天線靠穩，在約275元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證28748)，行使價382元，25年8月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

友邦01299)保險續進行回購，周二於聯交所回購104.96萬股，涉資逾6,239萬元，累計購回近3.28億股，佔已發行股本逾2.9%。友邦股價偏軟，曾低見58.1元，創超過一個月新低。如看好友邦，可留意友邦認購證27736)，行使價90元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證25729)，行使價48.88元，25年2月到期，實際槓桿8倍。

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