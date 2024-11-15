朱紅：阿里績前偏軟，留意購28778/沽28076

如看好恒指，可留意恒指牛證51184)，收回價19000點，27年9月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認購證24956)，行使價20888點，25年2月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意新上市恒指熊證60377)，收回價20200點，26年4月到期。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿4倍。

阿里雲宣布開源通義千問代碼模型四款模型尺寸，是繼9月雲棲大會上發布兩款代碼模型以外再新增的模型尺寸，預期可更好地滿足開發者的多樣化需求，並能夠探索更廣泛的應用場景。阿里巴巴09988)周五公布業績，公司股價績前偏軟，曾低見87.65元，再創個多月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證28778)，行使價99.05元，25年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

騰訊00700)公布第三季業績，非國際財務報告準則盈利598.13億元人民幣，按年增長33%%，勝市場預期，公司績後獲多家大行看好及上調目標價。騰訊股價績後反覆，在約400元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證28935)，行使價514.49元，25年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，25年10月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)周四首次實施打風不停市，證券及衍生產品市場全日如常交易，有券商指運作暢順。港交所股價變動不大，續於約305元附近好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證28904)，行使價400.2元，25年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證27536)，行使價222.22元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

據報道，內地新能源汽車年產量首次突破1,000萬輛，為全球首個新能源汽車年度達產1,000萬輛的國家，分析指內地新能源汽車年度產量年底有望超過1,200萬輛。汽車股個別發展，比亞迪股價偏軟，失守50天線曾低見265元。如看好比迪，可留意比迪認購證28748)，行使價382元，25年8月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證27379)，行使價194.78元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

吉利汽車00175)公布，首三季純利130.53億元人民幣，按年升3.58倍，期內收入1676.84億元，毛利256.29億元，升40.2%。吉利股價績後靠穩，在約14元附近整固。如看好吉利，可留意吉利認購證28843)，行使價15.82，25年4月到期，實際槓桿4倍。

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